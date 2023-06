Cadavere trovato in un'abitazione a Lucca, indagini in corso

Tragica scoperta questa sera a Lucca dove, in un'abitazione in via Turati, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa, insospettito dal cattivo odore.

Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno sfondato la porta dell'abitazione, trovando al suo interno il cadavere in stato di decomposizione. Secondo gli inquirenti la morte potrebbe risalire a settimane fa. Al momento l'identificazione non è stata possibile, data l'assenza di documenti e le condizioni della salma. Ciò che è emerso è che la casa risulta essere intestata ad un uomo di 59 anni. Disposto dal pm di Lucca l'esame del Dna, per chiarire se si tratti dell'inquilino residente o meno, mentre per le condizioni del cadavere non è stato possibile effettuare l'autopsia. Da una prima ricostruzione, non è esclusa la morte naturale.