Campionati giovanili Uisp, pallavolo Certaldo alla finale nazionale: "Vincitrici comunque!"

"Vincitrici comunque!".

È questo il commento finale dell’allenatore Luca Bocini che insieme all’Under 15 Femminile dell’Armal AP Pallavolo Certaldo ha partecipato alla 40esima Finale Nazionale dei Campionati Giovanili UISP in programma a Rimini dal 22 al 25 giugno.

Le 16 ragazze sono state accolte al Villaggio UISP 75, uno spazio speciale dove si sono svolte tutte le iniziative a corredo delle gare: accoglienza, sorteggi e serate fino al giorno delle premiazioni, e dove le varie squadre hanno potuto trascorrere momenti di relax in spiaggia o di gioco nei campi di beach volley.

Il campionato nazionale Under 15 Femminile ha visto la presenza di 7 squadre provenienti da tutta Italia e suddivise in 2 gironi, con vittoria per 2 set su 3 (in caso di uno pari, terzo set a 15). Esordio in campo subito il 23 mattina alle 9:00: l’Armal AP Pallavolo Certaldo ha affrontato l’Allotreb Torino vincendo per 2-0 con parziali molto bassi (25:11 e 25:5). Il coach così commenta: “Abbiamo giocato come sappiamo fare e abbiamo vinto facilmente contro un avversario nettamente inferiore”.

La seconda partita, giocata nel pomeriggio di venerdì contro la Pallavolo VGM di Modena, ha visto cadere il Certaldo sotto i colpi dell’avversario che si è imposto vincendo entrambi i set per 25:13 e 25:20. La delusione di Bocini è stata evidente per “una partita sottotono, giocata con molti errori ed incertezze contro un avversario alla portata”. La prima partita di sabato 24 giugno ha fermato la corsa alla vittoria del torneo per l’Armal AP Pallavolo Certaldo, sconfitta nella terza e ultima gara del suo girone per 2:0 dalla Sancat Blu di Firenze (squadra che poi è risultata vincitrice del torneo). Bocini commenta: “Purtroppo abbiamo perso 2-0 contro una squadra ben organizzata ed efficace in attacco. Abbiamo iniziato male il primo set (eravamo sotto per 5:0), poi abbiamo recuperato ma non siamo riusciti a colmare il divario (25:15). Nel secondo set siamo entrati in campo più decisi e siamo stati in partita fino al 10 pari quando purtroppo è dovuta uscire Agostini per infortunio. La squadra ha impiegato 3/4 punti per ritrovare gli equilibri ma l'avversario ne ha approfittato e ha vinto anche il secondo set (25:19)”.

Nel pomeriggio di sabato l’ultima gara: la finalina di consolazione contro la terza classificata dell'altro girone, la Parella Torino, vinta per 2:0 dal Certaldo (25:19 e 25:22) che chiude il campionato al 5° posto. “Finiamo comunque questo torneo vincendo: è stata un’esperienza positiva per la crescita sia delle singole atlete che della Squadra. Qualche giorno di riposo e poi di nuovo in palestra a costruire. Vorrei ringraziare anche il nostro sponsor Armal che ci ha supportato in questa bellissima esperienza” è il commento finale di Luca Bocini, che può ritenersi pienamente soddisfatto della stagione sportiva della sua Under 15, vincitrice sia del Campionato UISP Territoriale organizzato dal Comitato di Firenze che di quello promosso dal Comitato di Empoli e Valdelsa, e seconda classificata nel Campionato FIPAV Coppa Bianco Rossa nella categoria Under 16. La squadra partecipante ai Campionati Nazionali Giovanili UISP - Rimini 2023 - era composta da:

- Capitano: Elisa Dei,

- Schiacciatori laterali: Vittoria Agostini, Iris Kodra, Giada Gasparri, Luna Morelli,

- Centrali: Giada Borghi, Emanuela Almeida De Bellis, Asia Allushi

- Palleggiatori: Ginevra Sordi, Cocci Alice, Lidia Dainelli Rossi, Viola Mariani, Iris Kembora

- Liberi: Viola Biagini, Alice Pigna

- Opposti: Elisa Dei (K), Greta Carriero

- Allenatore: Luca Bocini

- Dirigente: Simone Dei

Fonte: AP Pallavolo Certaldo