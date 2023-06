Comicopoli da sold out, oltre 2500 presenze per il festival da ridere

Katia Beni e Drusilla Foer (foto Carlo Iannarone)

Gli ingredienti affinché Comicopoli fosse un successo c’erano tutti. Da un programma con artisti straordinari, alla direzione artistica di Katia Beni, alla cornice del delizioso borgo di Montopoli in Val d’Arno. E così è stato. Oltre 2.500 presenze alle tre serate del festival (23, 24 e 25 giugno) un successo enorme per una manifestazione che è solo alla seconda edizione. Sold out per tutti gli spettacoli, con un’affluenza che ha superato del doppio quella del 2022. La seconda edizione di Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di START.TIP e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli, si conferma un appuntamento trascinante e riuscito dell’estate montopolese e non solo. Obiettivo principale: offrire spettacoli in grado di mostrare i vari linguaggi della comicità, da quella dei nomi di spicco conosciuti al grande pubblico come Alessandro Benvenuti, Cinzia Leone, Katia Beni in coppia con Benedetta Giuntini, e Paolo Ruffini, alla star del momento Drusilla Foer, a quella in musica del Quartetto Euphoria e del teatro-canzone di Gianmaria Vassallo, fino a proporre giovani comici come la content creator Ginevra Fenyes e Stefano Santomauro.

Anche quest’anno i clown dottori della cooperativa sociale Chez nous… le cirque! hanno fornito nasi rossi da clown da far indossare a chiunque, il ricavato è stato destinato ai progetti di clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali del territorio. C’è stato spazio anche per temi importanti come i diritti civili, l’accoglienza, il contrasto all’odio e alla violenza di genere, grazie alla presenza dei presidi realizzati da Emergency, Toscana Pride, Centro Antiviolenza Frida Kahlo, Pomo di Venerə e Il Bosco di Archimede, in un’edizione 2023 dedicata alle valorose bambine, ragazze, donne iraniane e alla loro battaglia planetaria Donne, vita, libertà.

Alessandro Benvenuti (foto Carlo Iannarone)

"Quello che volevamo ottenere era che la comicità invadesse le piazze, i giardini, i vicoli e le terrazze del borgo, offrendo un’occasione di convivialità all’insegna del sorriso e del divertimento, e ci siamo riusciti - commentano gli organizzatori -. E di questo dobbiamo dire grazie al Comune di Montopoli in Val d’Arno che ha creduto in questo progetto, al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che, non solo ha sostenuto il festival ma ha anche presenziato alla serata conclusiva, segno di grande vicinanza e fiducia verso il nostro progetto. Un grazie speciale ai tecnici coordinati dalla direttrice Alice Mollica, al Service tecnico 4 Cantieri, alle associazioni del territorio, alla compagnia Passe-partout che con il loro red carpet hanno creato esilaranti gag per le vie del borgo, e alla Pro Loco di Montopoli, persone straordinarie che ci hanno dato una grande mano i tutti gli aspetti logistici. Un grazie di cuore anche agli esercenti, alle attività commerciali, agli sponsor (Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conad, Mov Conad di Montopoli e Power Gym), e soprattutto ai cittadini e alle cittadine che hanno accolto, con il sorriso, questa pacifica invasione del centro storico".

"Comicopoli, obiettivo centrato! – commenta così il sindaco Giovanni Capecchi –. In tre giorni abbiamo avuto grandi protagonisti della scena teatrale e della comicità alternarsi sui tre palchi dislocati nel nostro centro storico con una grande partecipazione di pubblico. Una manifestazione che sta crescendo e che vogliamo diventi un appuntamento fisso della nostra estate. Il fine settimana che è appena trascorso era ricco di eventi nella nostra zona, eppure, Montopoli con Comicopoli è riuscita a essere attrattiva. Lavoreremo alla prossima edizione, nonostante le elezioni del 2024, affinché Comicopoli possa continuare a farci ridere. Grazie a tutti gli artisti, alla nostra concittadina Katia Beni, agli organizzatori Eliopoli e Start tip, alle forze dell'ordine, alla polizia municipale e a tutti i volontari che hanno permesso la buona riuscita dell'evento".

Fonte: Comicopoli - Ufficio stampa