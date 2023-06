Consiglio comunale Empoli, si parla di Aquatempra e del nido di Cortenuova

Giovedì 29 giugno 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli relativa ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’asilo nido Il Melograno di Cortenuova.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli su gestione cohousing di piazza XXIV Luglio.

4.Proroga tecnica affidamento alla società in house Aquatempra – società consortile sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà del Comune di Empoli con termine al 31 dicembre 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa