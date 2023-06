Danni alle auto e spaccio, il comitato di San Jacopino che chiede controlli fino a tarda notte

Il Comitato cittadini attivi San Jacopino, dopo le segnalazioni dei cittadini, denuncia l'aggravamento di fatti di micro criminalità nel quartiere. "Stiamo assistendo ormai ogni settimana ai danneggiamenti, vetri e specchietti rotti alle vetture in sosta durante la notte, ci sono cittadini ormai all'esasperazione che hanno avuto per due tre volte il vetro mandato in frantumi con un esborso economico non indifferente" spiegano dal Comitato in una nota, a firma del presidente Simone Gianfaldoni.

Lo spaccio "è molto presente - continuano dal Comitato - i pusher si spostano nelle vie meno a rischio controlli delle forze dell'ordine, che ringraziamo per quello che fanno". Il gruppo di "cittadini attivi" parla inoltre di spaccio sulle panchine, sotto gli occhi dei cittadini, e di siringhe usate rinvenute a terra. "Il Comitato denuncia la situazione ancora una volta affinché la prevenzione e i controlli delle forze dell'ordine siano tangibili specialmente dal tardo pomeriggio fino a tarda notte dove l'ubriachezza molesta fa da padrone. Le nostre opportune segnalazioni sono state fatte anche agli uffici preposti dell'amministrazione comunale, che ringraziamo - si conclude la nota - nella speranza che anche i mille occhi entrino a regime come deterrente, anche con l'ausilio della vigilanza privata".