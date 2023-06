Doppia convocazione per Ginevra Taddeucci ai mondiali di nuoto: soddisfazione da Empoli

Importante tappa nel percorso di Ginevra Taddeucci, l'azzurra delle Fiamme Oro in forza al Team Nuoto Toscana Empoli. Nei prossimi Campionati del Mondo di nuoto avrà, infatti, il duplice compito di rappresentare l'Italia nel settore Open water e in quello del nuoto in piscina, essendo convocata sia per la 10 km di fondo che per i 1500 metri stile libero in vasca.

"Una situazione abbastanza insolita a questi livelli, un Mondiale affrontato su due discipline che, a una prima analisi, sembrano simili ma in realtà sono così diverse: questo dà un valore ancora maggiore al tasso tecnico dell'atleta", afferma il suo allenatore Giovanni Pistelli. "In effetti - aggiunge il presidente e dt della società natatoria empolese - Ginevra si trova in buona compagnia: solo lei e l'olimpionico Gregorio Paltrinieri si cimenteranno nei due diversi settori".

La rassegna iridata, con sede a Fukuoka (Giappone), inizierà sabato 15 luglio per concludersi a fine mese. La Taddeucci avrà anche il compito di aprire le danze: proprio il primo giorno del Mondiale è in programma la 10 km femminile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli