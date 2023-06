Frane nell'Alto Mugello, il punto della viabilità un mese dopo le precipitazioni

A seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 16 e 17 maggio 2023 si sono verificati innumerevoli fenomeni di frane, smottamenti, dissenti delle sedi stradali, anche con distacco di masse lapidee, nel territorio dell'alto Mugello. Le precipitazioni, di elevata intensità, hanno provocato isolamenti di frazioni, interruzioni di forniture di energia elettrica, chiusure di viabilità impattando sui centri abitati e sulla viabilità principale e secondaria.

Le strade di competenza interessate sono le Sp 20, 29, 32, 58, 306, 477, 610 e la Sr 302 nei territori dei comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

Sono stati eseguiti i primi interventi in somma urgenza per rimuovere detriti dalle strade; sono stati avviati e sono in corso gli interventi di consolidamento dei versanti; sono in corso continui monitoraggi delle frane e degli smottamenti che si sono verificati.

Con una nuova ordinanza la Città Metropolitana di Firenze ha stabilito di confermare il transito sulla Sp32 ai veicoli di massa complessiva non superiore a 35 quintali e velocità di 30 Km/h nella fascia oraria dalle ore 5.30 alle ore 21, ad eccezione dei mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e a quelli impegnati nelle attività di ripristino della viabilità a cui è consentito il transito H24 e con massa anche superiore a 35 quintali.

Consentito il transito sulle seguenti strade o tratti di strade a tutti i veicoli di massa complessiva non superiore a 20 ton e velocità di 30 km/h, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e ai mezzi impegnati nelle attività di ripristino della viabilità anche di massa superiore:

- Sp 477 Dell'Alpe di Casaglia;

- Sp 306 Casolana-Riolese

- Sp 58 Pinancaldolese tra l'intersezione con la SP117 e il confine di Regione

- Sp 20 Modiglianese nel tratto dal Km 0+900 al confine con la SP29

- Sp 29 Traversa di Lutirano tra il Km. 0+000 e il Km. 3+500.

Confermata la chiusura sulla Sp 20 nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP29 e la località Abeto. Confermata la chiusura della Sp 29 dal Km 3+500 fino al confine regionale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa