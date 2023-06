Furto in casa nel Cuoio, ladri nascosti dietro una porta

Due uomini stranieri, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di San Miniato perché sorpresi a rubare in un'abitazione. L'allarme è giunto ai militari delle stazioni di San Romano e di Santa Maria a Monte per un furto in atto. Nell'abitazione di Santa Croce una finestra era stata infranta. Una volta in casa i carabinieri hanno scoperto i due, quarantenni di origine straniera, nascosti dietro la porta della stanza da letto. Avevano rubato denaro e monili in oro, refurtiva poi restituita al proprietario dell'immobile che nel frattempo era stato allertato per tornare a casa. Gli arrestati hanno passato la notte in camera di sicurezzae questa mattina sono stati sottoposti alla convalida dell'arresto per direttissima.