Giugno Musicale Castellano, gran finale con la Cavalleria Rusticana

Si avvicina il momento del gran finale per il Giugno Musicale Castellano, rassegna sotto le stelle che si tiene nella suggestiva cornice del Monastero di Santa Maria della Marca. Questa settimana sono in programma due Concerti, all’insegna della buona musica: mercoledì sera (ore 21.00) largo alla “Guitarra mi amor”, ensemble di chitarre “La Piccola” della scuola di Musica diretta da Elena Del Siena, cui seguirà un’esibizione del solista Luigi Mario Murru dal titolo “Concierto de Aranjuez” l’opera più nota del compositore Joaquín Rodrigo, diretta da Giovanni Mancini (a cura dell’Orchestra Orpheus).

Venerdì sera – sempre alle 21.00 - il finale del festival con “Cavalleria Rusticana”, opera di Pietro Mascagni tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga. La serata, promossa dall’associazione Amici della Lirica “Umberto Borsò” vedrà sul palco l’orchestra Orpheus diretta da Gabriele Centorbi e una sessantina di coristi, grazie alla partecipazione congiunta della Corale Amedeo Bassi di Montespertoli e del neonato Coro Lirico Castellano. Saranno inoltre presenti due cantanti (un soprano e un tenore) selezionati dall’associazione durante le audizioni che si sono tenute nel mese di gennaio, ai quali verrà consegnato il primo premio dedicato a Umberto Borsò, un riconoscimento fortemente voluto dall’associazione e dalla famiglia del famoso tenore.

“Cavalleria Rusticana”, come è noto, racconta di un dramma della gelosia ambientato a Vizzini, paese della Sicilia, all’indomani dell’Unità d’Italia. Il cortile interno del Monastero di Santa Maria della Marca è stato ritenuto perfettamente idoneo a riproporre l’atmosfera e il contesto in cui si svolge questa storia d'amore, narrata da Giovanni Verga e pubblicata nella raccolta “Vita nei campi”. La scenografia, i costumi e la regia sono affidati alla cura di Franco Spina. L’ingresso alla serata sarà a offerta libera fino ad esaurimento posti, con prelazione per i soci e i sostenitori della raccolta fondi che l’associazione Amici della Lirica ha promosso in concomitanza della rassegna.

“Si conclude questa settimana il Giugno Musicale Castellano – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – un festival che ha riscosso un grande successo e che anche quest’anno ha conferito un valore aggiunto all’impegno della comunità nel suo insieme nel cercare di riscoprire e valorizzare il Monastero di Santa Maria della Marca. Per questo desidero ringraziare tutte le associazioni musicali e culturali del territorio che hanno collaborato all’organizzazione di questa rassegna, dall’Associazione Orpheus alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, dalla Scuola di Musica all’associazione Amici della Lirica Umberto Borsò”.

Il Monastero di Santa Maria della Marca si trova in Via delle Monache 7. In caso di pioggia i concerti si terranno nella Chiesa di Santa Chiara. Il Giugno Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino e dall’Associazione Orpheus in collaborazione con l’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, la Scuola di Musica e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, grazie al contributo della Banca Cambiano 1884 Spa

Per ulteriori informazioni: stefamangini@katamail.com; 348.2839708

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa