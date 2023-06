Italia Film Fedic, gran successo per la 73esima edizione

Si è chiusa con successo la 73^ edizione di Italia Film Fedic, la Mostra del Cinema di Montecatini svoltasi dal 21 al 25 Giugno 2023 e organizzata da Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub, una delle nove Associazioni di Cultura Cinematografica riconosciute dal Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica composta da Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi, con il presidente Lorenzo Caravello. Madrina dell’evento Milena Vukotic.

PREMIO EX EQUO PER LA SEZIONE FEDIC SHORT

Tra le undici opere in concorso nella sezione Fedic Short hanno primeggiato due cortometraggi, determinando un premio ex equo. La giuria, composta dal produttore Gianluca Arcopinto, dalla giornalista Nicole Bianchi e dal critico cinematografico Roberto Lasagna, ha ritenuto di assegnare con l’ambito Airone d’oro, a parità di merito, all’opera animata di Gianluca Mambelli dal titolo “Sulle dune di Sabaudia” e al cortometraggio di Andrea Viggiano “Europa 52”.

“Gli autori – si legge nella motivazione – si sono misurati per la prima volta con un’opera cinematografica sperimentando linguaggi diametralmente differenti ciascuno trovando una poetica capace di affrontare aspetti dell’animo umano con una cifra stilistica personale”.

La giuria del 73° Italia Film Fedic Short ha inoltre ritenuto meritevole di menzione il film d’animazione di Elina Tigrani Aboyan “Non morde”, motivando così la scelta: “L’opera fa un uso essenziale del bianco e nero introducendo poi il colore a cui conferisce un valore interiore”.

I PREMI DELLA SEZIONE FEDIC SCUOLA

Diversi i premi assegnati per la sezione Fedic Scuola:

Premio Cittadinanza consapevole al corto “Moda ambiente e diritti umani” presentato dall’IIS Benvenuto Cellini Tornabuoni di Firenze;

Premio Intercultura e integrazione a “Io sfido” della Scuola Secondaria di 1° Grado I.C. Giovanni XXIII di Sava (Taranto);

Menzione autori Fedic a “Venezia a Verona 1405-1797 – Una storia” della Scuola primaria IC1 Ippolito Pindemonte e Cangrande di San Giovanni Lupatoto di Verona;

Premio Tema libero a “Pillole di musica” di Alessia Tognazzi - Liceo Ginnasio statale Arnaldo di Brescia;

Premio Salvaguardia dell’ambiente a “Il Gambero di fiume” della Scuola Primaria di Sarmato (Piacenza);

Menzione speciale a “Se il pianeta potesse parlare” della Scuola Primaria G. Bersani e I.C. Giuseppe Prati di Forlì;

Premio autori Fedic a “Il mistero del diadema reale” di Enrico Mondino - Cineclub Fedic WEL THEATER AND MOVIE di Torino.

GLI ALTRI PREMI

Consegnati i premi alla carriera agli attori Renato Carpentieri e Giorgio Colangeli, all’attrice esordiente Elisabella Mazzullo per il film “Le otto montagne”, e al regista Federico Demattè per il corto “Inchei”. Per la sezione Fedic Reff, la giuria giovani ha assegnato il premio all’opera “Idodo” di Ursula Ulmi (Svizzera-Usa).

Sono stati cinque giorni di proiezioni e incontri, nel corso dei quali i presidenti degli oltre 50 cineclub provenienti da tutta Italia si sono confrontati e in molti casi sono nate nuove sinergie per lo sviluppo di progetti culturali e cinematografici.

Molto apprezzate anche le due mostre allestite all’interno del Palazzo del Turismo di Montecatini Terme, “Vacanze Romane 1953” e “35 anni di manifesti Fedic”, che potranno essere visitate fino al 2 Luglio 2023 (orario di apertura: tutti i giorni 17,30 - 19,30).

Infine, si è svolta l’Assemblea nazionale Fedic per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Per il biennio 2023-2025 sono stati eletti: Presidente Lorenzo Caravello, Vice Presidente Giuseppe Mallozzi, Segretario Enzo Bruno, Tesoriere Antonella Citi, Fedic Scuola Laura Biggi. Consiglieri: Gianluca Castellini, Mario Gilardi, Maurizio Palmieri, Claudio Serra.

Fonte: Ufficio Stampa