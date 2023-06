Caso Kata, di nuovo al vaglio le telecamere intorno all'ex hotel Astor

Le telecamere puntate sull'ex hotel Astor sono di nuovo al vaglio dei carabinieri. Per la terza volta i militari passeranno al setaccio le immagini puntate sulle strade intorno a via Maragliano e via Boccherini per saperne di più su Kata, la bambina di cinque anni scomparsa a Firenze il 10 giugno.

Nello scorso weekend, la pm Christine von Borries e i carabinieri hanno continuato ad ascoltare altri occupanti dell'ex albergo. Gli investigatori e i tecnici informatici sono alla ricerca in quei video di dettagli che potrebbero essere passati inosservati a una prima battuta. Non si ferma tuttavia il controllo sulle videocamere pubbliche collocate anche oltre il quartiere di san Jacopino.

Sulla scomparsa di Kata la procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, al momento senza indagati.