Burattini, clown e fiabe: a San Miniato per tre sere "La Luna è Azzurra"

La Luna è Azzurra a San Miniato, il festival completamente dedicato al Teatro di figura, quest’anno giungerà alla 40esima edizione. I giorni da segnare in calendario sono il weekend del 30 giugno, 1 e 2 luglio.

Il festival, con le sue baracche, occupa l’intero centro storico di San Miniato che si trasforma in un unico grande palcoscenico che accoglie migliaia di spettatori (10.000 presenze ogni anno nella versione precovid). "Un festival conosciuto ed apprezzato in tutta Italia per la sua purezza - spiegano gli organizzatori - per non concedersi alle mode passeggere, per rimanere fedele ad un linguaggio – quello dei burattini, delle marionette, delle ombre – passato indenne da cambiamenti epocali della comunicazione e dei linguaggi".

Compagnie partecipanti di questa edizione 2023: Alchimie musicali, Collettivo Clown, Compagnia Follemente, Compagnia Maitù, Compagnia Pouet, Toni Dimondi (Spagna), Duo Ariadna, Famiglia Trabagai, Alessandro Gigli, Ludus in tabula, Mirko Menegatti, Federico Pieri, Maddalena Ricciardi, Riccardo Rosato, Teatro del Fantastico, Teatro delle dodici lune, Teatrombrìa

La Luna è Azzurra, i luoghi degli spettacoli ogni sera

Loggiati di San Domenico – Esposizione dei quaranta manifesti originali del festival

Spazio dell’orcio d’oro (via A. Conti) – dalle ore 20.30 Mostra omaggio a “Mario Mariotti”. Opere tratte dai volumi “Animani”, “Umani”, “Rimani” editi da Fatatrac.

Via Ser Ridolfo, dalle 21.15 alle 23.00 Antonio D’Ambrosio in “Fotografia minutera itinerante immediata” Performance Fotografica. Sarai fotografato con il processo “minutero”, eseguito con la tecnica impiegata dai fotografi ambulanti di un secolo fa. dur. 120 min.

La Luna è Azzurra 2023, il programma

Qui per il programma completo

venerdì 30 giugno 2023

Itineranti

ore 20.45, 22.00 e 23.00

Compagnia Follemente in “La Vedova” (30’)

ore 21.15 e 22.30

Baracca dei Buffoni in “Fratelli cavallo a zonzo equestre” (40’)

Piazza del popolo

dalle ore 20,45

Ludus in tabula “Gioca la Piazza” (180’)

ore 21.30 e 22.45

Toni Dimondi ” (Italia/Spagna) in “Kon Karma puppet show” (30’)

Loggiati di San Domenico

ore 21.00 e 22.20

Compagnia Pouet in “Continua” (30’)

Piazza del seminario

ore 21.20 e 23.10

Duo Ariadna in “Trip Kaboom” (35’)

Piazza del Duomo

ore 22.00

Collettivo Clown in “Balloon Adventures” (60’)

sabato 1 luglio 2023

Itineranti

ore 20.30, 21,45 e 23.15

Alchimie musicali in “Archimossi” (30’)

ore 21.00 e 23.00

Teatro del Fantastico in “Medoro e Malacoda” (40’)

Piazza del popolo

dalle ore 20.45

Terzostudio in “Gioca la mente” (180’)

ore 21.20 e 22.45

Toni Dimondi ” (Italia/Spagna) in “Kon Karma puppet show” (30’)

Loggiati di San Domenico

ore 21.00 e 22.30

Maddalena Ricciardi in “Il flauto di Hamelin” (30’)

Vicolo dei Carbonai (accesso dai Loggiati di San Domenico)

ore 21.40, 22.10 – 23.10

Federico Pieri in “Blue Moon” (15’)

Piazza del seminario

dalle ore 20.45

Teatrombria in “Gioca l’ombra, indovina la fiaba” (180’)

ore 21.15 e 22.30

Teatro delle dodici lune in “La Magnifica Ricetta” (35’)

Piazza del Duomo

ore 21.50 Premiazione Luna alla Carriera a Alessandro Gigli

ore 22.00 e 23.10

Compagnia Maitù in “Al Cubo” (25’)

Domenica 2 luglio 2023

Itineranti

ore 20.30, 21.45 e 23.15

Alchimie musicali in “Archimossi” (30’)

ore 21.00, 22.00 e 23.00

Famiglia Trabagai in “Il teatro a ventaglio” (20’)

Piazza del popolo

dalle ore 20.45

Terzostudio in “Gioca la mente” (180’)

ore 21.10, 22.00 e 22.50

Toni Dimondi ” (Italia/Spagna) in “Con gafas y a lo loc” (20’)

Loggiati di San Domenico

ore 21.00 e 22.30

Alessandro Gigli in “Filastorio” (30’)

Vicolo dei Carbonai (accesso dai Loggiati di San Domenico)

ore 21.40, 22.10 e 23.10

Federico Pieri in “Blue Moon” (15’)

Piazza del Seminario

dalle ore 20.45

Teatrombria in “Gioca l’ombra, indovina la fiaba” (180’)

ore 21.15 e 22.30

Riccardo Rosato in “Pop Corn Break” (35’)

Piazza del Duomo

ore 22.00 e 23.10

Mirco Menegatti in “Fantasia di Colombe” (25’)

Qui per conoscere il dettaglio di tutti gli spettacoli e le compagnie de La Luna è Azzurra 2023.