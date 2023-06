Miss Italia Toscana, premiata in Versilia Giada Pieraccini. Quarta Cassandra Ghiomelli da Stabbia

Alla Festa di Prima Estate di Capezzano Pianore, la piu' bella è Giada Pieraccini di Seravezza.

La diciottenne seravezzina prevale sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località della toscana e si

aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.

La manifestazione organizzata dal Ccn Le Botteghe della Befana con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la collaborazione della Camera di Commercio, della Confesercenti ed il contributo di importanti sponsor locali dopo alcuni anni di assenza ha riportato in via Italica il pubblico delle grandi occasioni.

Non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta dal signor Roberto Lari presidente del Ccn e dirigente della Confcommercio Lucca Massa-Carrara e come segretario dal signor Gianfranco Pucci nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara, la vincitrice e le altre 5 pretendenti delle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Capezzano Pianore - GIADA PIERACCINI - di Seravezza (LU) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno dell'Ariete.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - SHARON GRUTTADAURIA - di Cascina (PI) - 26 anni - tecnico radiologo - H. 1,72 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.

3^ Classificata - Miss Framesi - SVEVA MUGNAINI - di Pontasserchio (PI) - 18 anni - studentessa-pallavolista - H. 1,86 - capelli castani - occhi verdi - del segno dei Pesci.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CASSANDRA GHIOMELLI - di Stabbia (Cerreto Guidi) - studentessa universitaria - H. 1,72 - capelli castani - occhi verdi - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - ROCIO ALEJANDRA GIGENA - di Livorno - 20 anni - consolidatrice marittima - H. 1,76 - capelli scuri - occhi marroni - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio (FI) - 27 anni - maestra di scuola primaria - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

La prima classificata è stata premiata da Marcello Pierucci sindaco di Camaiore e da M.Assunta Ferragina del Ccn Le Botteghe della Befana ed ha ricevuto dalla signora Elisabetta Polloni della gioielleria Oro Mare Gioielli di Lido di Camaiore il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Molto gradito dal numeroso pubblico presente il prologo alla serata con la sfilata di modelle/i in erba presentati dal negozio Yamamay di Lido di Camaiore e le esibizioni di ballo presentate dell'Associazione Sportiva Betterfly di Piano del Quercione coordinate dalla maestra di ballo Angela Petrini, inoltre tutte le vincitrici hanno rivevuto un omaggio floreale da Musetti Garden di Lido di Camaiore.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri che al momento dello spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alle premiazioni , con le sue esibizioni canore, le acconciature di tutte le concorrenti sono state realizzate per Framesi da Floriana Viatori per Polverenera di Lucca, Riccardo Fabiani per Polverenera di Prato e da Romario ed Alessandro per Polverini Accademy di Firenze.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la toscana, con la collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli e di Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

Fonte: Miss Italia Toscana