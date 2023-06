Le Canarie gli avevano dato il sogno di una nuova vita, vicino al mare che gli ricordava la sua Livorno. Purtroppo la stessa Tenerife è stata crudele con lui, Gianmarco Fenzi, 29enne originario di Livorno trovato morto nella spiaggia della costa Adeje alcuni giorni fa. Ne parlano i quotidiani locali quest'oggi. La notizia ha distrutto i familiari che sono stati avvertiti solo alcuni giorni fa. Ora tutto è in mano delle autorità locali, che dovranno chiarire cosa è successo in quella giornata. Gianmarco Fenzi lavorava in un ristorante italiano, La Piazzetta del Mar. Sulla sua pagina Facebook si vedono tante foto dei paesaggi strabilianti delle Baleari, che avevano colpito il 29enne tanto da stabilire la sua nuova vita lì, a migliaia di km da casa.