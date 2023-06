Prevenzione e contrasto crimini informatici, protocollo polizia-Tessilform

Stamattina, la Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale per la Toscana, Dott.ssa Lorena La Spina ed il Sales Director di Tessilform S.p.a., Stefano Orrea hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso alla società.

Il Protocollo mira alla condivisione di specifiche procedure d’intervento finalizzate al costante potenziamento delle capacità di incident response. Fondamentale, a tal fine, il reciproco e continuo scambio informativo, che permette ad entrambe le Parti di disporre tempestivamente dei necessari elementi conoscitivi sulla tipologia delle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici. La rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo rappresenta, del resto, nel delicato settore della protezione della sicurezza cibernetica, uno strumento insostituibile per la realizzazione di efficaci strategie di prevenzione e di repressione.

Gli accordi sottoscritti contemplano anche l’eventuale organizzazione di incontri formativi e la realizzazione di nuove tecnologie, tese all’innalzamento dei livelli di prevenzione e di contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi informativi gestiti da Tessilform S.p.a.

La Polizia postale è quotidianamente impegnata nella creazione di forme sempre più solide e strutturate di collaborazione, che consentano di “mettere a sistema” le conoscenze acquisite, anche grazie al fondamentale contributo dei numerosi attori istituzionali coinvolti e delle più qualificate realtà del mondo imprenditoriale, sia in ambito nazionale sia a livello regionale.

Si tratta di un settore della sicurezza su cui hanno influito anche gli effetti derivanti da un panorama internazionale ancora caratterizzato dalla forte instabilità conseguita al conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato un aumento degli attacchi a livello nazionale, soprattutto contro istituzioni finanziarie, nonché Enti ed aziende che operano in vari settori strategici per il nostro Paese.

Il documento è stato firmato alla presenza della Dott.ssa Elisa Beatrice Cozza, Vicario del Questore della Provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, il quale ha così commentato l’iniziativa: “Questo protocollo porta con sé il prezioso obiettivo di prevenire e contrastare tutte le tipologie di reati informatici e di garantire, conseguentemente, un incremento della sicurezza per tutti gli utilizzatori delle varie piattaforme e software che, con l’avvento della tecnologia, sono diventati parte integrante per il lavoro svolto sia da Enti pubblici che privati. Una rinnovata sinergia con la Polizia Postale, che consiste sostanzialmente nello scambio costante di informazioni, nella realizzazione di incontri formativi e nella verifica dell’effettiva efficienza dei vari sistemi informatici ed è finalizzata proprio ad un incremento continuo della salvaguardia dei servizi di comunicazione online. Contemplando per lo più l’utilizzo di dati cosiddetti “sensibili”, l’azione della Polizia Postale, oggi più che mai, svolge un ruolo chiave per il mantenimento della sicurezza delle aziende”.

Aggiunge la Dott.ssa La Spina: “La sottoscrizione di protocolli d’intesa per la tutela dei sistemi informativi critici delle principali realtà che operano in ambito regionale costituisce un obiettivo primario per il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale per la Toscana, nella più ampia cornice delle attività di prevenzione e repressione della criminalità informatica di cui esso si occupa. Si tratta di uno dei settori di maggiore impegno per la nostra Specialità, che, dall’ottobre 2022, può contare sugli appositi Nuclei operativi per la sicurezza cibernetica, cui sono affidate le delicate attività in materia di difesa digitale, istituiti presso ciascuno dei diciotto Centri operativi per la sicurezza cibernetica presenti in ambito nazionale. Nel settore in argomento, particolare importanza riveste la collaborazione con le più significative realtà del mondo imprenditoriale, che arricchiscono il nostro territorio con un prezioso bagaglio di professionalità, creatività ed intraprendenza. Siamo, quindi, oggi particolarmente soddisfatti di aver stipulato il Protocollo con la Tessilform S.p.a., che permetterà di sviluppare ulteriormente le diverse forme di collaborazione già avviate a livello regionale.”