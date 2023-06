Palloncini per Sara Scimmi, motociclisti in Valdelsa a 6 anni dalla scomparsa

Rombi di moto al cielo per farsi sentire da Sara, morta su quella strada il 9 settembre 2017 e senza che sia stata fatta ancora chiarezza sul suo caso.

Nella giornata di ieri, domenica 25 giugno, il gruppo di bikers Pochi ma Buoni ha ripetuto il rituale giro per le strade della Valdelsa in memoria di Sara Scimmi, 19enne scomparsa ormai 6 anni fa.

Nel corteo, partito da piazza Boccaccio a Certaldo, era presente anche Antonio Scimmi, padre della ragazza, che ha posato dei palloncini a forma di cuore sulla targa apposta di fronte al luogo in cui il suo corpo purtroppo fu ritrovato in quella notte, dopo una serata in discoteca che doveva essere un momento di spensieratezza e che invece si è tramutato in incubo.

I motociclisti, giunti fin da Grosseto per l'omaggio, hanno proseguito la loro corsa fino alla sosta al ristorante Tulipano di Castelfiorentino. Anche quest'anno il pranzo di beneficenza porterà una discreta somma a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La famiglia Scimmi sta pensando di organizzare un altro evento nell'anniversario della scomparsa di Sara per chiedere, ancora una volta, giustizia.