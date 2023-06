Spalletti, Indiani, Ramerini: una serata a Certaldo per celebrare i mister

Si chiama "Certaldo nel pallone" la serata di festa in programma per martedì 4 luglio alle 21:30 nell'area della Piscina Fiammetta, un grande evento di celebrazione e ringraziamento a tre protagonisti del calcio certaldese: Luciano Spalletti, Paolo Indiani e Alberto Ramerini.

L'iniziativa, fortemente voluta da tutta la comunità e dall'Amministrazione comunale, è un modo per omaggiare i tre allenatori, che hanno ottenuto grandi risultati, guidando, rispettivamente, il Napoli alla vittoria dello Scudetto, l'Arezzo alla promozione in Serie C e il Certaldo Calcio alla promozione in Serie D.

Chiari, diretti, decisi, con percorsi ed esperienze diverse alle spalle ma accomunati, oltre che dalla città di Boccaccio, da una grande passione per il calcio.

Alberto Ramerini ha da poco ricevuto il premio della “Panchina d’oro” per il campionato Eccellenza 2022-23. Dopo quasi 200 panchine nella società certaldese, ha condotto la squadra negli ultimi 5 anni dalla Prima Categoria alla Serie D, dove non si trovava da ben 29 anni.

Paolo Indiani, che in passato ha allenato lo stesso Ramerini, è sbarcato l’anno scorso ad Arezzo con l’obiettivo chiaro della promozione, ma senza vento in poppa e particolari elementi che facessero ben sperare. Con 9 promozioni nel curriculum, ha aggiunto la decima ai propri traguardi, raggiungendo il suo scopo con tre settimane di anticipo, dimostrando tenacia e determinazione in campo.

Poi Luciano Spalletti, il mister toscano partito dalla provincia che, dopo ottimi risultati a Empoli e Udine e l'esperienza con la Roma, l’Inter e lo Zenit in Russia, è approdato sulla panchina dei partenopei, consegnando al Napoli il terzo scudetto della sua storia, il primo in Italia nella sua carriera.

Durante la serata, i tre tecnici saranno intervistati dal giornalista sportivo Mario Tenerani. A seguire djset a cura di Maghero Dj.

"È con immensa gioia e orgoglio che la nostra città celebra tre straordinari allenatori di calcio certaldesi - commenta il sindaco Giacomo Cucini -. Il loro eccezionale impegno, la determinazione e il talento dimostrati hanno portato a risultati straordinari quest'anno, onorando il nome di Certaldo oltre i nostri confini. Grazie al loro lavoro instancabile, la nostra comunità è stata elevata e riconosciuta nel panorama sportivo nazionale e non solo. Per questo tenevamo particolarmente a organizzare con tutta la cittadinanza un momento di riconoscimento e restituire loro il senso di gratitudine per la gloria e il prestigio raggiunti con i loro successi. Congratulazioni a Luciano Spalletti, Paolo Indiani e Alberto Ramerini, veri ambasciatori di Certaldo nel mondo del calcio”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze nell’ambito di “Certaldo in Fermento”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa