Stadio Firenze, inammissibile ricorso contro il restauro promosso dagli eredi di Nervi

Il progetto di restauro dello stadio Artemio Franchi di Firenze può andare avanti dopo che il Tar della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla Pln Project, Fondazione degli eredi dell'architetto Pier Luigi Nervi che ideò lo stadio, contro il ministero della Cultura, il Comune di Firenze e la Soprintendenza fiorentina.

Il ricorso è inammissibile "per difetto di legittimazione e interesse della ricorrente a proporre l'impugnazione". Nello specifico, il ricorso puntava a annullare la delibera del Comune nell'approvazione del progetto di ristrutturazione dello studio Arup, che ha vinto il concorso internazionale. Senza addentrarsi nel linguaggio tecnico, il punto fondante sul rigetto della sentenza è questo: il diritto morale d'autore può essere "esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale", e non dai suoi eredi.