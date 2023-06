Trovato con la droga in auto, arrestato 23enne a Pisa

Un 23enne di origini albanesi residente a Pistoia è stato arrestato dalla polizia di Pisa ieri pomeriggio dopo essere stato scoperto durante un normale controllo con la droga in auto. L'uomo è stato fermato alle 17 in zona San Piero a Grado. Era a bordo di un'auto con un altro passeggero. I poliziotti hanno subito notato un calzino nero rigonfio legato al cruscotto. All'interno c'erano due iPhone, un altro calzino con 27 dosi di cocaina, 6 di hashish, 450 euro e altro materiali. Il giovane è stato arrestato e questa mattina nel processo di convalida per direttissima è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.