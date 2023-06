Ubriaca alla guida con a bordo il figlio minore, 33enne denunciata a Pisa

Una 33enne straniera è stata fermnata dalle volanti della questura di Pisa ieri attorno alle 22.15 mentre era alla guida della sua auto completamente ubriaca. A bordo c'era anche il figlio minore, tranquillo e in buone condizioni. A bordo dell'abitacolo dell'auto bloccata in via Ximenes erano presenti anche varie bottiglie di birra vuote. L'alcol test ha verificato che rispetto al valore base la donna aveva superato il limite di ben 4 volte. Dopo la denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. La donna è poi stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa per smaltire lo stato di ubriachezza. Il bambino è stato affidato a una comunità protetta. Informato anche il Tribunale per i Minorenni di Firenze dell’ accaduto.