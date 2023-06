Vaccini Covid, campagna straordinaria a Firenze per chi deve andare in vacanza

Un Open day per la somministrazione del vaccino contro il virus Sars-Cov2 è stato organizzato dal dipartimento di prevenzione per mercoledì prossimo 28 giugno a San Salvi (edificio 29) con orario dalle 14,30 alle 18. La “giornata aperta” si aggiunge alle sedute vaccinali settimanali ordinarie che già vengono svolte in tutti i territori dell’Azienda USL Toscana centro.

I cittadini potranno recarsi direttamente nella sede fiorentina per la somministrazione senza doversi prenotare.

“L’intento organizzativo è quello di facilitare l’accesso alla vaccinazione per chi ha compiuto i 12 anni di età e l’invito è rivolto anche a chi, per esempio, deve andare in vacanza in questo periodo per tornare a casa in sicurezza. I vaccini a disposizione sono il Comirnaty aggiornato (mRNA) ed il vaccino VidPrevtyn Beta (base proteica. Entrambi attivi contro le varianti attualmente in circolazione”, ha commentato il dottor Giorgio Garofalo, direttore dell’Area aziendale di igiene pubblica.

La vaccinazione contro il coronavurs ha già coperto un’ampissima percentuale della popolazione residente nei territori dell’Azienda (Empoli, Firenze, Prato e Pistoia).

Si ricorda che per prenotare la vaccinazione è sempre attivo il portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home e le info su https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/aggiornamenti-covid