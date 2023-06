Andrea Pennacchi e Gad Lerner ospiti a Empoli de Il paese dei raccontatori

Il Torrione di Santa Brigida, i giardini del Largo della Resistenza, le frazioni empolesi e piazza Farinata degli Uberti saranno il palcoscenico ideale de Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese Stasera esco, promosso dal Comune di Empoli.

Nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terranno tre eventi da non perdere: lunedì 10 luglio Ago capitano silenzioso con Ariele Vincenti, spettacolo ad ingresso gratuito nell’ambito di “Riprendiamoci la scena”, la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot.

È la storia di Agostino Di Bartolomei, il capitano silenzioso, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro. Un uomo cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi, che con il suo linguaggio forbito, portava in giro per l’Italia una romanità diversa, dove i valori di solidarietà ed ironia sono il suo fondamento. Lo spettacolo racconta la storia di un calcio e di un tempo che non c’è più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma, ex ultrà di curva anni ‘80, cresciuto nella stessa borgata e amico d’infanzia di Ago.

Giovedì 20 luglio Andrea Pennacchi presenta Piccola Odissea.

L’Odissea è stata definita: “un racconto di racconti”. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro. Pennacchi ne restituisce il sapore di racconto orale con una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio.

Mercoledì 26 luglio Gad Lerner e Silvia Truzzi insieme ne Il sogno di Gramsci.

Nella primavera del 2022 Lerner è entrato in possesso di tre temi del liceale Antonio Gramsci, fino ad allora inediti. Ciò che salta immediatamente all’occhio negli scritti liceali è come già s’intravedano nitidamente i grandi filoni del pensiero gramsciano, studiati ancora oggi in tutto il mondo e di straordinaria attualità. Da qui uno spettacolo teatrale molto interessante proposto dal giornalista insieme a Silvia Truzzi.

Ai giardini del Largo della Resistenza ci saranno spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, tre appuntamenti sempre di giovedì alle 21.30: 6 luglio debutto con una delle più recenti produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni, di Renzo Boldrini, con Alice Bachi; 13 luglio Matuta Teatro presenta Una scarpetta per tre; il 20 luglio Florian Metateatro in Il mio amico è un asino.

Giovedì 27 luglio alle 21.30 in piazza Farinata degli Uberti ci sarà La battaglia dei cuscini, proposta dalla compagnia Melarancio.

Anche le frazioni saranno protagoniste del Paese dei raccontatori.

A Pagnana, nei giardini di piazza Arno, mercoledì 12 luglio Matuta Teatro presenta Una scarpetta per tre.

A Monterappoli giovedì 13 luglio grande appuntamento con Pem/Trio Trioche che proporrà il divertentissimo spettacolo Meglio tarde che mai.

A Pontorme nel giardino della Mura, venerdì 28 luglio Fiabe in jazz, produzione di Teatro popolare dell’arte.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Per gli spettacoli al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo Piccola Odissea con Andrea Pennacchi giovedì 20 luglio

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-una-piccola-odissea-662994232597

-per lo spettacolo di mercoledì 26 luglio Il sogno di Gramsci con Gad Lerner e Silvia Truzzi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-sogno-di-gramsci-i-temi-liceali-di-un-giovane-ribelle-663024071847

Per lo spettacolo Ago capitano silenzioso, promosso da Cesvot, l’ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare inviando una email a biglietteria@giallomare.it indicando nome, cognome, numero di telefono.

Per informazioni sugli spettacoli si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa