Anziana uccisa a Grosseto: resta in carcere la figlia

Rimane in osservazione psichiatrica, nel carcere fiorentino di Sollicciano, Benedetta Marzocchi, la 50enne accusata di aver ucciso la madre 76enne, Giuseppina De Francesco, nella loro villa a Istia d'Ombrone a Grosseto. Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga della donna e non ha convalidato il fermo, disponendo la misura della custodia in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. Adesso verrà fissato un incidente probatorio durante il quale verrà disposta la perizia psichiatrica, in modo da capire se ladonna, quando ha aggredito la madre, era in grado di intendere e di volere.