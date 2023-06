Auto contro un albero, muore 90enne in Valtiberina

Una donna di novanta anni è morta in un incidente stradale a Tavernelle di Anghiari, in Valtiberina. La donna era su un'auto che è finita contro un albero. Feriti un 70enne, portato con Pegaso a Careggi, e una 64enne (figlia della defunta), portata in ospedale a Sansepolcro in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione l'auto stava scendendo lungo una strada secondaria quando è andata a sbattere contro l'albero: la pianta ha evitato che la vettura finisse in un precipizio. Sul posto intervenuti la Misericordia di Anghiari, un'ambulanza da Sansepolcro, vigili del fuoco e carabinieri.