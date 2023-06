Basket Castelfiorentino, Federico Zecchi tra i convocati in Nazionale Under 15

Dopo il raduno della Selezione “Centro” dello scorso mese di marzo, la maglia azzurra bussa di nuovo alla porta dell’Abc Castelfiorentino. Stavolta, però, non si tratta di un raduno territoriale, bensì della convocazione tra i 16 giocatori a disposizione della Nazionale Under 15 di coach Alessandro Nocera. Tra questi un orgoglio tutto gialloblu: Federico Zecchi. E non solo. Perché tra i 14 giocatori a disposizione, come seconda riserva, troviamo anche Samuele Agbegninou.

Una chiamata, inutile dirlo, che riempie di orgoglio il sodalizio castellano, e che premia per l’ennesima volta l’impegno e il talento di Federico e Samuele, del gruppo Under 15, reduce dalla Finale Nazionale di Pescara, e più in generale del settore giovanile gialloblu.

“Siamo davvero fieri di questa convocazione – commenta il responsabile del settore giovanile Abc Claudio Calvani – in primis, ovviamente, perchè riconosce le capacità e premia l’impegno di Federico e Samuele, due capisaldi del gruppo Under 15, e secondariamente perchè rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione davvero strepitosa per tutto il nostro settore giovanile. Il lavoro portato avanti da Alessandro Mostardi e dal gruppo dei nostri allenatori sta dando i suoi frutti e sono visibili agli occhi di tutti. Questa chiamata ne è l’ennesima conferma e ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione con la stessa passione, coesione e condivisione di idee ed obiettivi”.

Il raduno dei 16 convocati inzierà mercoledì 12 luglio a Granozzo con Monticello (No), dove la squadra si allenerà fino al 17 luglio. Poi, ci sarà una successiva scrematura e soltanto in 12 prenderanno parte al tradizionale appuntamento con il Torneo dell’Amicizia in programma in Grecia, a Heraklion, dal 18 al 22 luglio, manifestazione che vedrà affrontarsi le rappresnetative di Italia, Grecia, Spagna e Francia.

A Federico e Samuele un grandissimo applauso da parte di tutta la società Abc, con l’augurio che possano portare in alto la bandiera gialloblu e anche quella azzurra.

Il comunicato ufficiale dell Fip: QUI

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa