Caso Portanova, il calciatore ricorre in appello. Chiamato a testimoniare il batterista dei Måneskin

Sarà il processo d'appello a definire la vicenda processuale del calciatore del Genoa Manolo Portanova dopo la sentenza di dicembre 2022 che lo ha condannato a 6 anni per stupro di gruppo assieme allo zio Alessio Langella. Il ricorso è stato depositato, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, al tribunale di Siena, città dove sono stati contestati i fatti tra il 30 e il 31 maggio 2021 in una casa vicino piazza del Cammpo. Una giovane che avrebbe voluto passare una serata con il calciatore è finita al centro della vicenda, accusando poi la violenza di gruppo. Dal canto loro, gli imputati (Portanova, Langella e un giovane allora 17enne, condannato dal tribunale per i minorenni a 3 anni) hanno sempre dichiarato la loro innocenza. In autunno è previsto l'appello e tra i testimoni è stato chiamato anche il batterista dei Måneskin Ethan Torchio, totalmente estraneo ai fatti del processo ma che avrebbe avuto una relazione in precedenza con la ragazza.