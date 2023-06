Cose del gender, il libro del Pomo di Venerə si presenta a Montopoli

Giovedì 29 giugno alle 18.30 al Circolo Arci Torre Giulia a Montopoli in Val d'Arno si terrà la presentazione del libro "Cose del gender" a cura di Pomo di Venerə, edito dalla Carmignani Editrice e con la collaborazione del Comune di Montopoli.

Interverrano le autrici e gli autori del libro Egle Maria Contini, Federica Mazzei, Emiliano Accardi, Franco di Corcia, Riccardo Pittioni, Claudio Fabiani, Chiara Torregrossa, Giulia Giannoni, Natascia Maesi, Gaia Ciccarelli Calenne, Marco Panicucci e Valerio Cassa.

Cose del gender è l'antologia, frutto di una collaborazione tra Carmignani Editrice e il collettivo Pomo di Venerə, che raccoglie le testimonianze di autorə che fanno parte dell'universo LGBTQIAP+ che raccontano i propri percorsi di autoconsapevolezza relativi alla propria identità di genere e/o al proprio orientamento sessuale, sia dal proprio punto di vista personale, psicologico ed emotivo, ma anche riflettendo sul contesto in cui è avvenuta questa presa di coscienza, su come è stata recepita dal mondo relazionale e su quale sia la rappresentazione mediatica e socio-politica, spesso stereotipata, che grava ancora sulle persone queer. Cose del gender contiene testimonianze vere, autentiche e individuali, ma che possono diventare di tuttə coloro che non si sentono appartenere a rigide categorie di genere o di orientamento sessuale, che possono servire a chiunque e che possono aprire una breccia che vada a mettere in discussione il netto binarismo di genere e l'eteronormatività interiorizzati e imposti dai canoni sociali e politici. Un invito alla piena libertà di scoperta ed espressione di sé, fuori da qualsiasi incasellamento agito biopoliticamente su corpi e identità.