DegustiAMO Montopoli: i martedì all'insegna del gusto nel centro storico

Luglio sarà il mese del gusto a Montopoli. Per quattro martedì nel centro storico va in scena “DegustiAMO Montopoli”, la nuova iniziativa ideata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro commerciale naturale di Montopoli, con la collaborazione del Comune di Montopoli e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

Martedì 4, 11, 18 e 25 luglio dalle ore 19 attività, locali, botteghe e attività resteranno eccezionalmente aperte proponendo un menù speciale che avrà come portata principale un piatto dedicato al “Rosso Montopoli”, la tonalità di colore che rende omaggio alle tipicità della gastronomia e dell'artigianato montopolese, come la preparazione della carne e la lavorazione della terracotta.

“Da anni stiamo portando avanti, da soli e in collaborazione con le associazioni di categoria e le realtà locali – ha detto il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi – iniziative che sono rivolte alla promozione del nostro territorio. Abbiamo molte eccellenze storiche, culturali, enogastronomiche, ma abbiamo bisogno di una pubblicità, una diffusione per mostrare quanto di bello abbiamo a Montopoli, per fare in modo che sia sempre più città del buon umore, del buon vivere e della bellezza”.

“La sinergia tra associazione di categoria e amministrazioni è fondamentale per far vivere i borghi del nostro territorio, soprattutto quelli a vocazione turistica come Montopoli” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “Realtà che vivono anche grazie a belle iniziative di qualità come DegustiAMO Montopoli, che promuove le aziende locali, oltre a unire i prodotti tipici con il Rosso Montopoli e la tradizione del buon cibo”.

“Oggi presentiamo una nuova iniziativa, a cui stiamo lavorando da tempo insieme a Confcommercio, che speriamo diverrà un nuovo appuntamento fisso – ha aggiunto l’assessore alle attività produttive, alla promozione e allo sviluppo del territorio, Valerio Martinelli –. L’obiettivo è valorizzare le nostre attività, per noi cuore pulsante del Comune e promuovere le nostre eccellenze. Crediamo fortemente nella collaborazione e nel lavoro di squadra e ci siamo impegnati fortemente in questa direzione: lo dimostra il fatto che con questa Amministrazione abbiamo visto nascere nuove attività, le presenze da fuori comune sul territorio sono aumentate anche grazie a molti nuovi eventi e abbiamo promosso e accompagnato la nascita o la ricostituzione dei Centri Commerciali naturali”.

“Un evento che nasce proprio dalla volontà dai commercianti di valorizzare anche con appuntamenti infrasettimanali il borgo di Montopoli” spiega il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “È la prima iniziativa che organizziamo dopo l'ampliamento e il rinnovamento del consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale, e che anticipa la IV Edizione dell'iniziativa “Rosso Montopoli – La Bistecca Sotto la Torre” che si terrà domenica 16 e domenica 30 luglio”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Virginia Prisco e Laura Macchi, del consiglio direttivo del Centro Commerciale Naturale di Montopoli.

All'interno delle attività sarà possibile infatti gustare un piatto tipico preparato per l'occasione, oppure disponibile nei box da asporto, da consumare all'interno degli spazi appositamente allestiti nelle strade e piazze del centro storico. Inoltre ogni martedì sarranno presenti ad animare le serate e intrattenere i visitatori artisti di strada e musica dal vivo in Piazza Michele da Montopoli.

Le attività e i piatti protagonisti di “DegustiAMO Montopoli” sono: Hotel 4 Gigli (Burrata con polvere di oliva nera e datterini rossi), Alimentari Lucchesi (Tagliere Rosso Toscano), Ristorante L'Eremita (Risotto piccante ai peperoni), Antica Macelleria Norcineria Marianelli (Nodino del Podestà su purea di patate toscane), Bottega del Gusto (Black Angus con pomodorini), PiruPizza (Panino con crudo, bufala, pomodorini e rucola).

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa