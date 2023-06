Le donne e i giovani del Pd aiutano Casa Matilda: raccolta di beni nei circoli empolesi

Dopo la positiva esperienza del 2021 parte oggi la seconda edizione dell’iniziativa "Aiutiamo Casa Matilda", promossa ed organizzata dalla Conferenza delle Donne Democratiche dell'Empolese Valdelsa insieme al Partito Democratico e ai Giovani Democratici di Empoli a sostegno del Centro aiuto donna Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

Si tratta di un'idea molto concreta, una raccolta di beni di prima necessità da consegnare al Centro aiuto donna Lilith che ogni giorno, attraverso sportelli di ascolto e case rifugio e di seconda accoglienza, mette al sicuro e aiuta donne e bambini a uscire dalla spirale della violenza. Le donne e i bambini che fuggono spesso scappano con nulla. Ecco quindi prodotti di vita quotidiana utili e necessari per la prima accoglienza, che consentono alle donne e ai bambini di potersi lavare, cambiare nella situazione di emergenza e rifarsi una vita indipendente.

"L’accoglienza, la protezione e l’emancipazione delle donne vittima di violenza è uno dei capisaldi con il quale si misura il grado di civiltà della società in cui viviamo. Lilith svolge ormai da molti anni una funzione sociale essenziale per il nostro territorio - spiega il segretario del PD di Empoli Lorenzo Cei-. Ringrazio l’assessora Valentina Torrini per averci proposto una nuova raccolta volontaria di beni in favore di Lilith. Il Pd di Empoli, le Donne Democratiche e i Giovani Democratici rispondono volentieri a questo appello".

Eleonora Caponi, portavoce della conferenza delle Donne Democratiche dell'Empolese Valdelsa, racconta: "La Conferenza delle Donne Democratiche si è messa ancora una volta a disposizione per supportare ed organizzare questa nuova raccolta direttamente richiesta dal Centro Lilith mosse dalla consapevolezza dell'importanza di sostenere l'azione dei Centri Antiviolenza su tutto il territorio nazionale. Lo facciamo questa volta insieme ai Giovani Democratici perché crediamo fortemente che il coinvolgimento dei giovani sia fondamentale nella lotta alla violenza di genere. A questa iniziativa stanno aderendo molte Unioni Comunali della Federazione PD dell'Empolese Valdelsa".

"Come Giovani Democratici, insieme alle Donne Democratiche, abbiamo avuto la fortuna di incontrare le volontarie della Lillith. Il Centro Lillith accoglie un numero impensabile di donne e di bambini e siamo pronti a contribuire con questa raccolta. In parallelo, ci auguriamo che in un futuro prossimo le scuole attivino percorsi completi ed efficaci sul tema del femminismo", conclude Vittoria Alfaroli, segreteria dei Giovani Democratici di Empoli.

Sono stati organizzati con la grande collaborazione dei circoli Arci e dei volontari dei circoli PD.

Fino al 30 luglio, chi vorrà contribuire potrà consegnare i prodotti (shampoo, bagnoschiuma, assorbenti donna, pannolini, indumenti di intimo e pigiama per donna e bambini, creme corpo e viso, salviette bimbi, spazzolini, dentifrici, asciugamani, lenzuola e guanciali) sei punti di raccolta:

- sede del Pd Empoli (via Fabiani, 64) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

- Circolo di Cascine (via A. Meucci, 64) dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 23.00

- Circolo di Corniola (via di Corniola, 34) dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 24.00

- Circolo di Cortenuova (via Del Ponte, 24) dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24.00 (orario continuato nel fine settimana)

- Pallaio di Serravalle (via G. Rossa, 1) dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30

- Circolo di Sant'Andrea (via Senese Romana, 409) dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 24.00.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa