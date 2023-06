Droga, aggredito a colpi di pietre dai pusher nella pineta di Vecchiano

Un 32enne della Lucchesia ha denunciato di essere stato aggredito da dei pusher nella pineta lungo l'Aurelia tra Vecchiano e Torre del Lago (Viareggio), in località La Bufalina. Il giovane ha spiegato di essere andato nella boscaglia per acquistare droga e per riavere il tablet e il cellulare che nei giorni scorsi aveva dato in pegno perché in quel momento senza soldi. I soldi necessari per il 'riscatto' sono stati oggetto della trattativa che è diventata diverbio finché il pusher nordafricano ha colpito il lucchese a colpi di pietre, spaccando il vetro della sua auto e ferendolo alla testa. Scappando, l'italiano ha colpito con il montante della propria auto uno dei pusher, ma non sapendo se lo aveva ferito e come. Dopo alcuni punti di sutura al pronto soccorso di Pisa, l'aggredito è stato dimesso. La polizia di Pisa continua le indagini con la squadra mobile e la scientifica. Non sono state trovate tracce dello spacciatore e dei suoi sodali.