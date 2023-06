Panificio Santa Cruz tra i migliori d'Italia secondo il Gambero Rosso

C'è un panificio a Santa Croce sull'Arno che entra nell'Olimpo del Gambero Rosso. Si tratta del Panificio Santa Cruz, realtà nata a Santa Croce e poi ampliatasi anche a Fucecchio.

Santa Cruz si è presa i due pani della guida 'Pane e panettieri d'Italia' edizione 2024 del Gambero Rosso. Il massimo dei pani è tre (in Toscana solo 'Lievitamente' a Viareggio e 'Pank La Bulangeria' a Firenze) ma già essere citati nella guida è un motivo di vanto per i panificatori.

Santa Cruz, già presente anni fa nella guida de L'Espresso, rientra quindi tra i migliori panettieri italiani. Grande la soddisfazione per il locale santacrocese guidato dalla famiglia Rodriguez: "Per noi è una grande emozione vedere il nostro nome tra quelli che per noi sono, e continueranno ad essere, punti di riferimento in questo settore. Persone che come noi ci mettono l’anima nel fare questo mestiere, persone oneste, pronte a condividere conoscenze ed esperienze per portare avanti un movimento ed uno stile di panificare che deve adattarsi al mondo e alle esigenze che esso ha attualmente ma soprattutto che avrà negli anni a venire".

"Le nostre scelte incidono sui risultati futuri, e vederci assegnare 2 pani su 3 ci dimostra che stiamo percorrendo la strada giusta. Con immensa gratitudine ringraziamo chi ci restituisce indietro tutto ciò che noi diamo, i nostri collaboratori e le nostre famiglie che supportano o sopportano tutto ciò" affermano da Santa Cruz.