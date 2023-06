Ritorna GialloCamaiore, concorso per romanzi e opere prime

A Camaiore rinasce il premio di letteratura gialla. Si chiama GialloCamaiore e riprende, pur con un nome diverso, il Premio in auge negli anni passati: sarà, infatti, l’undicesima edizione del concorso, interrottosi nel 2013, che ha visto in passato le vittorie di autori di assoluto spessore come Michele Giuttari, Maurizio De Giovanni, Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo e Donato Carrisi.

Il Premio è riservato alle opere di autori di romanzi gialli nell'accezione generale del termine: dal thriller al noir, dal poliziesco al mystery, fino alla detection story. In più, è prevista anche una sezione Opera Prima.

Le opere sono già pervenute in massa e sono in fase di selezione dalle tre Giurie Tecniche incaricate: la Giuria di critici, esperti e giornalisti (che valuteranno in base al gradimento e alle recensioni), la Giuria delle librerie (valutazione in base alle opere più vendute) e la Giuria dei blogger del settore (valutazione in base alla maggiore conoscenza e apprezzamento sul web).

Ognuna delle tre Giurie indicherà tre opere, andando a formare una Rosa di nove testi finalisti. Gli autori che entreranno a far parte dei Nove, poi, saranno invitati a partecipare agli appuntamenti Giallo D’A(Mare), che si svolgeranno a Lido di Camaiore nei mesi di luglio e agosto sul Lungomare in collaborazione con l’Associazione Balneari, per raccontare la propria opera al pubblico. Dopo tali incontri, si arriverà a soltanto tre opere finaliste, che verranno sottoposte al giudizio di una Giuria popolare, composta da 45 cittadini sorteggiati (che riceveranno le tre opere in cartaceo), incaricata di decretare l’opera vincitrice assoluta durante la cerimonia finale del GialloCamaiore, in programma il 28 ottobre al Teatro dell’Olivo nel Capoluogo. Al vincitore un premio in denaro di 1000 euro.

Stessa modalità per la sezione Opera Prima, dedicata ai libri di autori esordienti nella narrativa gialla. Dopo la cernita della Giuria delle Librerie e gli incontri estivi, si arriverà a una rosa di due opere, anch’esse destinate alla valutazione della Giuria popolare. Al vincitore, anch’esso incoronato nella serata finale di ottobre, un premio in denaro di 500 euro.

Fonte: Ufficio stampa