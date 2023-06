Guida senza patente, denunciato

Una denuncia a Pisa. Nel tardo pomeriggio del 26 giugno è finito nel mirino della polizia un 33enne di origini albanesi, residente a Pontedera. Controllato in viale Gramsci mentre era alla guida, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione.

Risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e già sanzionato nel 2020 e nel 2022 per guida senza patente, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per la reiterazione di guida senza patente.