Dà alle fiamme la cella nel carcere di Porto Azzurro, feriti 7 agenti

Ha dato fuoco alla sua cella causando un incendio e mandando al pronto soccorso 7 agenti penitenziari. E' accaduto nel carcere di Porto Azzurro, all'Elba, e ne dà notizia il Sappe tramite il segretario regionale Francesco Oliviero. Il detenuto era in isolamento e già nel primo pomeriggio di ieri ha distrutto gli arredi della cella, buttando le macerie in corridoio. Dopo qualche ora si è barricato all'interno e ha dato fuoco a materasso, cuscino e ante dell'armadietto. Sono stati usati gli idranti dopo che ben quattro estintori sono stati svuotati per domare le fiamme. I sette agenti hanno riportato escoriazioni, bruciature e intossicazioni.