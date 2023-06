Incidente Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli, 8 km di coda

Mattina difficile per gli automobilisti toscani. In FiPiLi alle 9 si registrano 8 km di coda tra Montopoli ed Empoli Ovest direzione Firenze. L'incidente segnalato è accaduto tra San Miniato ed Empoli Ovest. Nella carreggiata opposta coda per curiosi tra Empoli Ovest e San Miniato.

Due i feriti coinvolti, tra cui un ventenne. Sul posto sono giunte le ambulanze della Pubblica assistenza di Santa Croce e della Misericordia di San Miniato Basso.

In autostrada A1 invece sono stati raggiunti i 6 km di coda per lavori tra Bivio A1/Variante di Valico e Sasso Marconi verso Nord. Le code sono in diminuzione.