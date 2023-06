"La Notte d’Isabella" torna a Cerreto Guidi

Ritornano sabato 1 e domenica 2 luglio le atmosfere e i misteri de “La Notte d’Isabella”, la più suggestiva e coinvolgente manifestazione dell’estate cerretese.

La manifestazione è stata presentata nel Media Center Sassoli del Consiglio regionale della Toscana nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, il Consigliere regionale Enrico Sostegni, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

“La Notte d’Isabella è diventato un grande evento che mostra le tradizioni del nostro paese e, attraverso le scenografie e gli spettacoli, ci riporta direttamente indietro alla seconda metà del Cinquecento- ha dichiarato il Sindaco Simona Rossetti- Per la realizzazione della Notte d’Isabella, sempre più accurata e coinvolgente, serve un notevole sforzo economico ed organizzativo che l’Amministrazione comunale è lieta di sostenere per un’iniziativa che richiama un pubblico sempre più numeroso, contribuendo a valorizzare il nostro territorio. Ringrazio la Pro Loco e le associazioni che con passione e capacità, si adoperano per la buona riuscita di un evento che mobilita tutta la comunità”.

L’affascinante rievocazione storica, che giunge quest’anno alla undicesima edizione, è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, il Polo Museale della Toscana, la Parrocchia di San Leonardo, ed ha il patrocinio della Regione Toscana.

"La Notte d'Isabella rinnova anche quest'anno l'incanto di un autentico tuffo nel Rinascimento- ha commentato il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori- La cura, il rigore e la bellezza degli allestimenti nel borgo mediceo, sono il fiore all'occhiello della nostra manifestazione di ricostruzione storica, che avrà un programma ricco e variegato di spettacoli itineranti e di fronte alla Villa Medicea. Grande è l'impegno di tutte le nostre realtà associative, a partire dalle Contrade del Palio del Cerro, ma non solo, per rendere questa due giorni veramente unica e straordinaria”.

Per questa edizione saranno ancor più numerosi gli artisti coinvolti e gli spettacoli itineranti nel borgo e dinanzi alle scalee del Buontalenti. Si spazierà dai giochi di spade all’antica balestra manesca, dalla falconeria alle bandiere, dalle musiche e danze rinascimentale ai giocolieri, dagli spettacoli di fuoco alle magie del pifferaio magico, per non dimenticare il teatro dei burattini per i più piccoli. Saranno variegate e ben ambientate le locande e le osterie, affascinanti gli antichi mestieri ed i banchi del mercato rinascimentale.

In questo scorcio di Cinquecento, per le vie del borgo s’incontreranno nobili e popolani, artigiani e mercanti, saltimbanchi e giullari e si potrà sostare a gustare i piatti tipici nelle antiche locande e osterie. L'atmosfera si riscalderà con un crescendo di spettacoli ai piedi della Villa, fino alla notizia della misteriosa morte d'Isabella, su cui oggi i documenti storici gettano una luce completamente diversa. Si sentirà sussurrare "la verità" tra storie e leggende popolari tramandate per secoli. Fino al gran finale nel magnifico scenario dei Ponti Medicei per festeggiare la vita della “Stella di casa Medici".

L’inaugurazione della Notte d’Isabella, alla presenza delle autorità, avverrà ufficialmente Sabato 1° luglio alle ore 18.30 in Piazza Vittorio Emanuele II. Rulleranno i tamburi, squilleranno le chiarine e al colpo del cannone inizierà la festa, che si protrarrà fino alla mezzanotte.

Poi si replicherà la Domenica dalle 18.00 alle 24.00. L’entrata prevede un biglietto d’ingresso di € 5,00, con la riduzione per i residenti del Comune a € 3,00 e la totale esenzione per i residenti nel centro storico e fino a 18 anni. Dai parcheggi sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Tra le iniziative incluse all’interno della Notte d'Isabella, da segnalare la settima edizione di “Una foto per Isabella”, il concorso fotografico ideato con l’obiettivo di raccontare attraverso le immagini, le atmosfere e i misteri di Cerreto Guidi nel '500.

Inoltre, Domenica 2 luglio, tra le 9,30 e le 17,30, si svolgerà una Gara di Balestra Manesca, (XI Torneo Cosimo I de’ Medici) nel quale si sfideranno un bel numero di compagnie provenienti da diverse parti d’Italia, facenti parte della LITAB (Lega Italiana Tiro alla Balestra).

Da ricordare infine come nei due giorni della manifestazione sarà possibile visitare gratuitamente la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco, nonché lo straordinario Presepe in miniatura all’Uncinetto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa