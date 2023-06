L'estate è dei bambini a Santa Croce e Staffoli con tanti spettacoli

Un’estate dedicata a grandi e piccini quella che ha organizzato il Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio.

Giallo Mare Minimal Teatro si è occupata del pubblico più speciale: quello delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, che avranno l’opportunità di vedere spettacoli di grande qualità.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 18 in due differenti location: i giardini sull’Arno e il Parco delle Rimembranza di Staffoli.

Si comincia ai giardini sull’Arno di Santa Croce domani, mercoledì 28 giugno, con Giulivo Splash Show di Clown Giulivo.

Uno spettacolo esilarante, Giulivo lancia, tira, schizza l’acqua, coinvolgendo i bambini, in una sorta di gioco anche con i gavettoni.

Mercoledì 5 luglio sarà la volta del Baule Volante in Il sogno di Tartaruga.

Tartaruga fece un sogno: sognò un albero che si trovava in un posto segreto e che produceva tutti i frutti della terra. Ma per trovarlo erano necessari tempo e pazienza, qualità che Tartaruga possedeva in grandi quantità. E, alla fine…

Una favola africana, che insegna a credere nei propri sogni e a lottare per conseguirli, è anche un inno alla Natura e alla sua bellezza fatta di suoni, colori, ritmo vitale.

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista.

Tutte le musiche sono eseguite dal vivo con strumenti musicali etnici, provenienti perlopiù dall’Africa, ma anche dall’Oceania, dall’Asia e dall’America del Sud.

Infine mercoledì 12 luglio si chiude con Et voilà, produzione Circoribalta, spettacolo dove la giocoleria e l'equilibrismo si sposano con la magia comica e la clownerie, assicurando risate e divertimento per grandi e bambini. Il coinvolgimento del pubblico è costante e travolgente.

La programmazione prosegue al Parco delle Rimembranza di Staffoli con altri due imperdibili appuntamenti: mercoledì 19 luglio la compagnia Florian Metateatro presenta Il mio amico è un asino. Lindo una notte è fuggito, sparito. Qualcosa l'ha spaventato: un tuono, un lampo improvviso e Soledad, la protagonista, lo cerca da giorni. Non si capacita di come l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla. Sarà l’incontro casuale con una donna che vive sulla panchina della piazza che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti, proprio tutti, senza preclusione alcuna.

Mercoledì 26 luglio sarà invece la volta di una delle ultimissime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni di Renzo Boldrini, con Alice Bachi. Si narra di Arturo l'omino con il suo sacco dal quale seleziona i sogni adatti a colorare il buio, scegliendone uno grande per Saverio che ha paura del lupo o Tito che in genere non ha molto appetito o Leonardo campione della bugia...e così via.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa