Montespertoli Musica Estate, dal centro alle frazioni concerti con degustazioni

Ritorna Montespertoli Musica Estate, evento estivo molto atteso nel panorama montespertolese che celebra la musica e l'arte.

Montespertoli Musica Estate si terrà dal 6 luglio al 17 agosto, trasformando tutta Montespertoli in un vibrante centro culturale. L'evento continuerà a stupire e affascinare il pubblico con una programmazione eclettica e di alta qualità con sonorità poliedriche e offrendo una varietà di esperienze artistiche per tutti i gusti. Francesco Giorgi insieme alla Compagnia Teatro popolare d’arte con Momu 2023 invita a “guardare oltre”.

Musicisti di fama internazionale, talenti emergenti e gruppi locali si esibiranno in scenari incantevoli, come la suggestiva Piazza del Popolo, la splendida Fattoria di Aliano e tanti altri luoghi più o meno conosciuti del territorio. Quest’anno, per ogni serata sarà dedicata una degustazione speciale di vini o oli del territorio.

La selezione musicale sarà un vero e proprio viaggio: Brasile, Grecia, Africa e molto altro. Il primo appuntamento è a ingresso libero. Dal secondo evento l'ingresso è a 5€ e per chi non si vuole perdere neanche una tappa, per quest’anno è dedicato uno speciale abbonamento a 25€! I biglietti e l’abbonamento sono disponibili presso l’Ufficio Turistico in piazza Machiavelli.

Il programma nel dettaglio:

6 LUGLIO ORE 21:30

MONTESPERTOLI / PIAZZA DEL POPOLO

SAM PAGLIA TRIO Funky Jazz Soul

Degustazione a cura di Enoteca Il Licchio / Fattoria di Trecento

13 LUGLIO ORE 21:30

ALIANO / Fattoria di Aliano

LA LEGGENDA DEL PIANISTA NEL CAPÃO

Degustazione a cura di Azienda Agricola La Ripa Verde

20 LUGLIO ORE 21:30

BOTINACCIO / Convento della Madonna della pace

NOSTOS Fanfara transadriatica

Aperitivo con degustazione

27 LUGLIO ORE 21:30

SAN DONATO A LIVIZZANO / Fattoria di Poggio Capponi

BARACCONE EXPRESS Musica da anticamera

Aperitivo con degustazione di vino e olio a cura di Fattoria Poggio

Capponi

3 AGOSTO ORE 21:30

CANTINA SOCIALE VALVIRGINIO

CUCOMA COMBO tropical / afrobeat / soukuss

Aperitivo con degustazione di vino e olio a cura di Cantina Sociale

Valvirginio

Durante la serata saranno organizzate visite guidate in cantina

10 AGOSTO ORE 21:30

BACCAIANO / Via Vito Schifani

LE CARDAMOMO Poesia e Sogni in musica

17 AGOSTO ORE 21:30

MARTIGNANA / Piazza Maria ed Angela Fresu

ABDO BUDA MARCONI TRIO Musiche dall’Anatolia

Aperitivo con degustazione a cura di Gastronomia Latini

Montespertoli Musica Estate rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nella bellezza della musica e dell'arte, circondati dalla magnificenza della campagna toscana e per ogni serata è dedicata anche una degustazione di vini, oli o visite guidate in cantina.

Per ulteriori informazioni, potete visitare la pagina social all’indirizzo https://www.facebook.com/montespertolimusica oppure, per informazioni su abbonamenti: pubblico@tparte.it o chiamare il numero dell’Ufficio Turistico al 0571600255 o 371115294.

CONTATTI UFFICIO TURISTICO:

EMAIL: ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

TELEFONO: 0571600255

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa