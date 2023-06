Nuovo gazebo della Lega al mercato a Fucecchio

La Lega Salvini Premier di Fucecchio (FI), guidata da Marco Cordone, torna in piazza XX Settembre a Fucecchio al Mercato Settimanale. Domani 28 Giugno dove dalle ore 8,30 alle ore 13,30 sarà allestito un gazebo per il tesseramento e per incontrare la cittadinanza, dato che sarà soprattutto dalle istanze della gente che scaturirà il programma elettorale del Carroccio per le elezioni comunali dell'anno prossimo 2024. Inoltre è grande soddisfazione negli ambienti della Lega di Fucecchio e non solo, per la nomina di Marco Cordone, da parte del Segretario provinciale Federico Bussolin a Vicesegretario provinciale di Firenze del Movimento guidato da Matteo Salvini.