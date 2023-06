Pd, Anna Ascani ospite a Sovigliana

Continuano gli incontri politici organizzati dal Partito Democratico di Vinci. Venerdì 30 giugno alle 21.15 alla casa del popolo di Sovigliana-Vinci ospite la deputata Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, che parlerà di “Sanità, scuola, lavoro. L’impegno del Pd”.

"L'iniziativa fa parte di in un ciclo d'incontri che stiamo organizzando come partito locale - afferma Daniele Vanni, segretario Pd Vinci - La scorsa settimana durante l'iniziativa con il senatore Graziano Delrio è stato evidenziato l'impegno del Pd sul tema della salute puntando ad un rafforzamento degli organici per migliorare la sanità territoriale. Sul tema del lavoro la necessità di arrivare ad un salario minimo, senza rinunciare ad un dialogo costante con il mondo delle imprese. Venerdì ripartiremo da questi temi per far emergere le proposte programmatiche del Pd, che dovranno essere alla base delle sfide future che ci attendono".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa