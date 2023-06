Ponte Capraia-Montelupo, Ometto (Impegnarsi): "Giunti porti l'informativa in Consiglio"

Quella del progetto definitivo per il consolidamento del ponte di attraversamento del fiume Arno tra Capraia e Montelupo è una buona notizia. Più volte in questi anni come gruppo consiliare progressista e ambientalista "Impegnarsi per Capraia e Limite" abbiamo sollecitato con specifiche interrogazioni consiliari e portato nel dibattito pubblico la necessità e l'urgenza di un intervento strutturale per la messa in sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare.

Questo intervento, a quanto si è appreso dalla stampa, dovrebbe consistere nel consolidamento delle pile, di un nuovo impalcato e di marciapiede per i pedoni.

Questi lavori dovranno inserirsi in un contesto di riorganizzazione e sicurezza della viabilità nella nostra zona di cui farà parte come perno centrale la realizzazione del nuovo ponte di Fibbiana.

Anche l'allargamento e la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario tra i due comuni dovrà essere preso in considerazione esercitando forti pressioni sugli enti preposti e inserito, come detto precedentemente, in un contesto d'area.

Nello specifico della messa in sicurezza del ponte di attraversamento tra i due comuni chiediamo al sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti di portare l'argomento come informativa nella specifica commissione e nel Consiglio Comunale in modo da poter conoscere il progetto, la tempistica prevista, e l'organizzazione del traffico veicolare e dei pedoni nel periodo dei lavori.

Claudio Ometto, capogruppo "Impegnarsi per Capraia e Limite"