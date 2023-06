Scippo in via Tornabuoni, vittima un sessantenne

Nuovo scippo a Firenze, stavolta in via Tornabuoni. La vittima del furto avvenuto alle 21.30 di lunedì 26 giugno è un 60enne fiorentino al quale sarebbe stata portata via una collana d'oro, dal valore intorno ai duemila euro. Sul posto è intervenuta la polizia. L'uomo era a passeggio quando, all'angolo con via della Vigna Nuova, sarebbe stato avvicinato da un giovane che avrebbe strappato via la collana. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza cittadine.