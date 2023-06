Spostamenti casa-lavoro in Città Metropolitana: arriva l'applicazione sharing dedicata ai pendolari

Per agevolare lo spostamento casa - lavoro e offrire un'alternativa di trasporto comoda, sicura e conveniente per tutti i cittadini, la Città Metropolitana di Firenze ha scelto Jojob Real Time Carpooling. "E' applicazione - spiega Francesco Casini, consigliere della Metrocittà delegato alla Mobilità - dedicata ai pendolari che vogliono condividere il tragitto casa-lavoro. Scaricando l’app Jojob Real Time Carpooling e registrandosi gratuitamente sarà possibile condividere il tragitto casa-lavoro con i colleghi o altri cittadini che si trovano sullo stesso percorso oppure vicini a un punto di partenza comune, come la stazione del treno, il parcheggio, e così via. Dunque uno strumento utile per ottimizzare tempi, spostamenti e spese".

Per fare parte della Community Territoriale ogni utente dovrà inserire il codice CMFI cliccando sul pulsante Community. Solo in questo modo si potrà avere accesso agli incentivi dedicati. Jojob si può utilizzare sia tutti i giorni che in caso di imprevisto o necessità (sciopero dei mezzi pubblici, indisponibilità dell'auto). Si potranno gestire agenda personale, organizzare e pubblicare viaggi in carpooling, offrire un passaggio mettendo a disposizione la propria auto o trovare un passaggio grazie agli autisti che si metteranno a disposizione per condividere il viaggio con chi lo richiede; gestire, volendo, il pagamento dei viaggi tramite l’app; comunicare con il proprio equipaggio tramite la chat integrata; fare del bene all’ambiente e ricevere l’incentivo per ogni viaggio in carpooling.

Dal 26 giugno, ogni viaggio in carpooling (da autista o da passeggero) permetterà di accumulare un credito cashback immediato di 0.10 euro a viaggio (max 0.20 euro al giorno). Arrivato alla soglia dei 5 euro, si potrà in autonomia, tramite l’app, scaricare i buoni Amazon, Zalando, Carburante, Carrefour e 3 Bee. Basta perciò salire a bordo.

Per qualsiasi richiesta, dubbio o segnalazione tecnica inviare una mail a info@jojobrt.com. Si può scaricare l’app Jojob Real Time Carpooling dal Google Play o App Store

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa