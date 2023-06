'Stasera esco…', prima serata al Torrione di Santa Brigida

Saranno le canzoni degli anni Sessanta ad aprire la kermesse estiva “Stasera esco…”. Nel giardino sotto il Torrione di Santa Brigida, lunedì 3 luglio 2023, alle 21.30, andrà in scena la prima serata del cartellone estivo promosso da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, l’associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale (CAM) e Cesvot.



Sul palco, la Cam Orchestra per un viaggio nella musica del passato che ritorna, ‘Chi fermerà la musica’ con gli arrangiamenti originali. Dirige Sandro Tani, voci soliste, Maila Fulignati, Elisa Prosperi e gli allievi del Cam. Presenta, Massimo Giannini. L’ingresso è a pagamento: costo del biglietto 10 euro.



IN CARTELLONE – Martedì 4 luglio 2023, alle 21.30, serata culturale con la presentazione del libro ‘Florido e il Piano K’ di David Parri, edito da Effigi, a cura della Libreria Rinascita. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni contattare il numero telefono 0571 72746. Si prosegue poi con la musica del Cam, mercoledì 5 luglio, alle 21.30, con il concerto dei ‘Giovani allievi alla ribalta!’.



Dal Cam al teatro sotto le stelle del Torrione con il primo spettacolo nell’ambito di ’Il Paese dei Raccontatori’, di Ariele Vincenti, ‘Ago Capitano silenzioso’, a cura di Cesvot. La storia di un calcio e di un tempo che non c’è più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma, ex Ultrà di Curva anni ’80, cresciuto nella stessa borgata e amico di infanzia di Ago. L’ingresso è gratuito. Per informazioni, contattare 0571 81629 e prenotare inviando una email a biglietteria@giallomare.it indicando nome, cognome, numero di telefono.



Spazio al grande Jazz con “Empoli Jazz Summer 2023 XV Edizione” che porterà sul palco Emmet Cohen Trio (17 luglio), Nuova Generazione Jazz Night (25 luglio) e Daniele Malvisi New Project (3 agosto). Per informazioni e costi dei biglietti consultare il sito info@empolijazz.com.



Il 10 luglio, alle 21.30, ancora teatro con lo spettacolo ‘Piccola Odissea’ di Andrea Pennacchi. Per informazioni e prenotazioni: 0571 81629, biglietteria@giallomare.it oppure eventbrite.it. Altra data da non perdere, il 26 luglio, alle 21.30 andrà in scena ‘Il sogno di Gramsci’ con Gad Lerner e Silvia Truzzi. Testimonianze ricavate dalla vastissima produzione epistolare. Per informazioni e prenotazioni: 0571 81629, biglietteria@giallomare.it oppure eventbrite.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa