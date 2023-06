Tornano 'I venerdì in Rocca' a Santa Maria a Monte

Con l’inizio dell’estate, il Comune di Santa Maria a Monte presenta il cartellone estivo di iniziative denominate I Venerdì in Rocca, rivolto a far conoscere il proprio centro storico, tramite eventi culturali finalizzati a colorare le serate estive.

In ciascuna delle iniziative in programma nell’Area Archeologica La Rocca ogni venerdì sera dal 23 giugno al 28 luglio, a partire dalle 21.30, sarà possibile tuffarsi in uno dei colori del panorama culturale.

Il ciclo verrà inaugurato il 23 giugno dalla presentazione del libro A tavola con i Grandi: in compagnia di Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, cui anche Santa Maria a Monte aderisce con il Museo Casa Carducci, si parlerà del rapporto tra le personalità delle case museo, il cibo e la cultura gastronomica, per comunicare il vissuto dei big della cultura italiana attraverso quegli aspetti della vita quotidiana, come il cibo e i piatti tradizionali, che sono testimoniati dalle abitazioni in cui hanno trascorso la loro esistenza. L’ingresso è libero e gratuito.

La città sotterranea, contraddistinta dalle cavità naturali che percorrono il sottosuolo del castello, sarà al centro delle visite guidate di venerdì 30 giugno, organizzate dalla Pro Loco di Santa Maria a Monte. Libera la partecipazione ma indispensabile la prenotazione.

Il 7 e il 14 luglio sono in programma due spettacoli teatrali del circuito dell’Intesa Teatro Amatoriale che andranno in scena nella suggestiva cornice della cripta dell’Area Archeologica: Ritagli di teatro e poesia, spettacolo-collage in cui si mescolano generi diversi, con il filo conduttore di creare emozione, sarà messo in scena dalla Compagnia Teatrale “L’Albero di Putignano”, mentre la Compagnia Teatrale "Four Red Roses - Laboratori teatrali" presenterà L'incontro di Mara D'Aquila, spettacolo incentrato su una sorpresa inattesa. L’ingresso è libero e gratuito.

Il venerdì successivo, 21 luglio, serata revival: sarà la musica dal vivo anni '60 '70 '80 ad allietare i presenti con una rassegna canora di artisti vari alla presenza di opinionisti dal mondo dello spettacolo, curata dal Maestro Luca Bechelli, con la partecipazione dell'Associazione In Aiuti Umanitari per i bambini nel mondo ONLUS. Ingresso libero e gratuito.

A concludere il ciclo il 28 luglio saranno Le Notti dell’Archeologia, iniziativa che alla conferenza dedicata all’ampliamento della collezione archeologica del Museo Civico, tenuta dal Dott. Giuseppe Clemente, abbinerà l'osservazione delle stelle con telescopi professionali, condotta dall’Ass. astronomica "Isaac Newton". Ingresso libero e gratuito.