Trofeo Pegaso, super Daniele Toni del TNT Empoli

Il fondo resta pescoso ai portacolori del T.N.T. Empoli. Avendo sempre in mente i campioni del nuoto in acque libere, pilotati durante i decenni dall'attuale presidente e direttore tecnico Giovanni Pistelli nello stesso impianto adiacente il parco di Serravalle - leggi il poker azzurro di assi Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Simone Ercoli, Andrea Volpini -, le nuove leve si sono distinte al recente 7° Trofeo 'Pegaso' nel mare di Piombino.

Le competizioni, valide per l'assegnazione dei titoli toscani 2023, hanno registrato un numero elevato di concorrenti sia agonisti sia master di qualunque età. Un iscritto ha affrontato la prova riservata agli ultra-settantacinquenni, cogliendo la scontata vittoria per l'assenza di avversari altrettanto preparati dal punto di vista atletico. Nella città più a sud del capoluogo provinciale Livorno, la famosa associazione sportiva empolese ha sistemato in bacheca tre medaglie regionali: una del metallo più pregiato e due placcate col bronzo. Le gare erano state fissate dalla giuria su due distanze: i 5 chilometri e i 2.510 metri.

Il successo è stato firmato da Daniele Toni, nato nel Duemila e dunque tra i più collaudati della squadra, in categoria Senior. Dal canto proprio, Kevin Cortini (classe 2003) ha acquisito la terza piazza fra i Cadetti; sul gradino più basso del podio è salito pure Andrea Leonardo Doccini tra i Ragazzi 2007. Esibizione incoraggiante dello juniores Pietro Testi, di un anno più 'vecchio', per aver ottenuto la sesta posizione. Apprezzabili le performance di Leonardo Mancini (altro 2007) classificatosi 15°, mentre il coetaneo Andrea Nania si è intascato il 31° gettone all'arrivo. Da parte sua, nella sessione femminile, la tredicenne Nassim Salamate ha rappresentato il club di via delle Olimpiadi.