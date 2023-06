Un finto viaggio a Parigi con il padre malato: ecco il nuovo film di Pieraccioni

Iniziate ieri le riprese di riprese di “Pare parecchio Parigi”, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni con protagonisti principali - oltre a lui - Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Il film, prodotto da Levante con Rai Cinema, con sceneggiatura scritta da Pieraccioni e Alessandro Riccio, sarà girato a Roma e uscirà nelle sale nel 2024 con 01 Distribution.

Racconta la storia di tre fratelli (Pieraccioni, Francini e Bevilacqua) in cattivi rapporti, i quali per esaudire il desiderio del padre malato (Frassica) – che rimpiange di non aver intrapreso un viaggio a Parigi con i figli – fingeranno di partire con lui da Firenze alla volta della capitale francese a bordo di un camper. Camper che in realtà non uscirà mai da un maneggio di cavalli, dal momento che il padre non si può allontanare dalla struttura ospedaliera in cui è in cura.

Come spiega Pieraccioni, la storia si ispira alla storia dei fratelli Michele e Gianni Bugli, che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi, pur non uscendo quasi mai dal loro podere.