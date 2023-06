Una cerimonia per ricordare le vittime dei bombardamenti di Livorno del 28 giugno 1943

Domani, mercoledì 28 giugno, ricorre l'ottantesimo anniversario del pesante bombardamento aereo che nel 1943 causò la morte di numerosi civili livornesi che avevano cercato riparo nei rifugi allestiti dal regime fascista, inconsapevoli della loro inadeguatezza.

Fra i luoghi colpiti ritroviamo l'ex rifugio di via Galilei dove è collocata una targa in memoria dei defunti.

Per ricordare e commemorare le vittime della Seconda Guerra Mondiale, alle ore 10 di fronte all'Istituto Tecnico Industriale "Galilei", in via Galilei, si terrà una breve cerimonia promossa da Anpi, Anppia, Associazione nazionale ex internati, Aned-Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti a cui parteciperà, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, l'assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo.

Dopodiché i partecipanti alla cerimonia si sposteranno in altri luoghi (via Mastacchi, via delle Sorgenti e via Baciocchi) dove si sono avute molte vittime durante quella tragica giornata di bombardamenti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa