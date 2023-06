Abc Evolution, la parola agli sponsor Sikurissimo e Assicurazioni Conforti

Un progetto nato la scorsa estate che ha subito raccolto il sostegno di due giovani realtà imprenditoriali di Castelfiorentino. Federico Capobianco, titolare di Sikurissimo, e Alessandra Conforti, titolare di Assicurazioni Conforti, hanno sposato fin dall’inizio con entusiasmo gli obiettivi e le idee che stanno alla base di Abc Evolution, il percorso di crescita tecnica e fisica individuale lanciato e curato da coach Samuele Manetti all’inizio della stagione 2022/2023. Regolarità, programmazione e struttura le fondamenta del progetto che mira al miglioramento fisico e dei fondamentali attraverso un attento lavoro sia sulle carenze tecniche che sulle capacità individuali di ciascun ragazzo.

“Fin da quando ero piccolo l’Abc è stata presente nella mia vita – spiega Federico Capobianco di Sikurissimo, il sistema di antifurto brevettato dall’azienda Tecno Service -, ed ha contribuito in maniera importante a formare me e tanti altri ragazzi, non solo come giocatori ma soprattutto come persone. Questo progetto è un fiore all’occhiello del sodalizio castellano poichè unisce specializzazione e formazione, due peculiarità che stanno alla base della crescita di una realtà sportiva e che rappresentano le vere armi vincenti in qualsiasi campo, in quanto sono le sole che possono permetterci di distinguerci. In Abc Evolution ho trovato molti punti di contatto con il nostro lavoro, come quello di ideare e programmare una strategia vincente, contribuendo a dare valore all’impegno quotidiano degli allenatori e dei ragazzi in palestra. Proprio per questo credo che Sikurissimo e Abc si sposino perfettamente insieme in questo progetto”.

“Ho creduto in Abc Evolution per svariati motivi – prosegue Alessandra Conforti di Assicurazioni Conforti -. Innanzitutto perchè l’Abc è presente sul nostro territorio da tantissimi anni e rappresenta un punto di aggregazione sano e stimolante per i ragazzi fin da piccoli. Inoltre, questo percorso conferma l’attenzione sempre maggiore della società verso i più giovani poiché pone l’attenzione al singolo atleta attraverso allenamenti mirati e professionali che mettono al centro la crescita fisica e tecnica ma anche personale e professionale dei ragazzi. Samuele mi ha trasmesso tutta la sua passione, la stessa che traspare anche dai ragazzi sul campo. Un bel progetto all’interno di un ambiente sano e stimolante, che sono felice di poter sostenere”.