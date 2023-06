Aggredito 17enne per questioni di droga, sparo a salve all'Antella

Sparo a salve all'Antella, frazione di Bagno a Ripoli, nella serata di ieri. Un ragazzo è stato aggredito con calci e pugni da 5 ragazzi per questioni legati alle droghe. Il 17enne non ha riportato gravi lesioni ma è stato lui ad andare all'appuntamento con gli altri ragazzi armato della pistola a salve. La pistola è poi finita a terra durante la lite e potrebbe essere stata utilizzata per esplodere il colpo. I carabinieri sono intervenuti per raccogliere testimonianze da alcune persone che hanno assistito alla lite e per vedere le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona.